Rutte | Il percorso dell' Ucraina verso la Nato è irreversibile Trump? Si merita le lodi

Rutte conferma l’impegno dell’Europa nel supportare l’Ucraina nel suo percorso verso la NATO, sottolineando che questa scelta è ormai irreversibile. La promessa di continuità rafforza la determinazione collettiva di garantire stabilità e sicurezza nella regione. Trump, nel frattempo, si merita le lodi per il suo ruolo, mentre il mondo guarda con attenzione a questa fase cruciale. L’orizzonte di un’Europa più unita e forte sembra sempre più vicino.

"Il nostro sostegno all'Ucraina continuerà, stiamo con l'Ucraina e continueremo a sostenerla nel suo irreversibile percorso verso la partecipazione alla Nato". Lo ha detto il.

Salvini: “Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace” - Matteo Salvini esprime la sua speranza che nei palazzi europei non si ostacoli il cammino verso la pace per il conflitto russo-ucraino.

Il summit della Nato de l’Aja conferma il sostegno all’Ucraina senza impegni su adesione o finanziamenti specifici - Il summit Nato a l’Aja conferma il sostegno all’Ucraina senza impegni concreti su adesioni o aiuti economici, adottando un approccio prudente per mantenere unità interna e gestire le tensioni con Mosc ... Si legge su gaeta.it