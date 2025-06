Rutte e von der Leyen dissotterrano l’Aja di guerra

In un'epoca di tensioni crescenti, Rutte e von der Leyen riaccendono i riflettori sulla minaccia di guerra, svelando l’ombra dell’Aja militare. Nato e Ue rafforzano il loro impegno, spingendo per una corsa al riarmo che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici. È il momento di capire cosa ci attende nel prossimo capitolo di questa crisi globale.

I vertici di Nato e Ue insistono sul sostegno all'Ucraina e spingono per la corsa al riarmo

