Rutte | Dobbiamo far si che la Nato abbia la capacità industriale per la difesa – Il video

In un mondo in rapido cambiamento, rafforzare l’indipendenza e la capacità industriale della NATO diventa una priorità strategica imprescindibile. Rutte sottolinea l’importanza di garantire risorse adeguate per affrontare sfide globali come la minaccia russa, la crescita militare cinese e le tensioni con Iran e Corea del Nord. Un vertice trasformativo che potrebbe definire il futuro della sicurezza collettiva: il nostro impegno è fondamentale per un’Europa più forte e autonoma.

(Agenzia Vista) L’Aia, 25 giugno 2025 «Questo sarà un vertice di portata trasformativa, con un’attenzione particolare alla spesa: l’obiettivo è garantire che la NATO disponga collettivamente delle risorse finanziarie e delle capacità necessarie per far fronte alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia, ma anche al massiccio potenziamento militare della Cina. Inoltre, la Corea del Nord, la Cina e l’Iran stanno sostenendo lo sforzo bellico in Ucraina, il che rende ancora più urgente l’aumento degli investimenti nella difesa. Questo sarà il primo punto all’ordine del giorno di oggi: definire un nuovo piano di spesa per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Open.online

