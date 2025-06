Rutte ' decisioni dure politici dovranno trovare soldi'

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sottolineato la necessità di decisioni dure per affrontare le sfide economiche e di sicurezza attuali. Con bilanci in sofferenza e minacce sempre più pressanti, i politici devono trovare soluzioni coraggiose per garantire il futuro. Rutte si mostra fiducioso che, nonostante le difficoltà, si troverà la strada giusta, rafforzando così l’unità e la determinazione dei paesi membri.

"I politici devono prendere delle scelte (con bilanci in sofferenza), devono trovare i soldi e questo non è facile. Ma sono certo che ci arriveremo". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte aprendo il secondo giorno del vertice, negando che il nodo della Spagna sarà un problema. "I miei colleghi al tavolo delle trattative sono assolutamente convinti che, date le minacce dei russi e la situazione della sicurezza internazionale, non ci sia alternativa". "È assolutamente chiaro che gli Stati Uniti sono totalmente impegnati nei confronti della Nato e dell'articolo 5 - ha sottolineato -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte, 'decisioni dure, politici dovranno trovare soldi'

