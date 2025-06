Rune si difende | Vendo le mie racchette rotte a 6mila euro anche per aiutare l'Africa tu che fai?

Rune si difende con passione e un tocco di ironia, aprendo un negozio online dove mette in vendita anche le sue racchette rotte a 6.000 euro, destinando i introiti a progetti solidali in Africa. La sua risposta ai critici non si è fatta attendere, dimostrando che anche nelle sfide si può trovare un modo per fare del bene. Vuoi scoprire come questa audace iniziativa sta facendo parlare di sé? Continua a leggere.

Rune ha deciso di aprire un negozio online dove mette in vendita anche alcune delle sue racchette, persino quelle rotte. Sui social ha risposto per le rime a chi lo ha attaccato per le modalitĂ della beneficenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rune - racchette - rotte - difende

“Oggetti da collezione rarissimi, raccontano la frustrazione”: Rune vende le sue racchette rotte a prezzi altissimi e spiega pure il perché - Holger Rune rivoluziona il mondo del collezionismo sportivo con oggetti unici e irriverenti: le sue racchette rotte, autografate e rare, diventano veri e propri tesori da collezione a prezzi altissimi.

Rune si difende: Vendo le mie racchette rotte a 6mila euro anche per aiutare l'Africa, tu che fai?; “Oggetti da collezione rarissimi, raccontano la frustrazione”: Rune vende le sue racchette rotte…; Rune, la strana idea sul web: racchette rotte vendute a... 6mila euro.

Holger Rune mette in vendita le sue racchette rotte: è polemica sul web - Sul web si è creata un po' di discussione e polemica sulla nuova idea lanciata on line da Holger Rune. Come scrive tennisworlditalia.com

Holger Rune non ci sta e rompe il silenzio sul caso delle racchette rotte - L’ex numero 4 del mondo ha finalmente voluto chiarire la sua posizione su una questione che sta tenendo banco sui social media Piaccia o non piaccia, Holger Rune non è certamente un personaggio banale ... Segnala tennisitaliano.it