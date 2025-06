Rula jebreal | nel mio impegno un giornalismo coraggioso per la società civile italiana

del giornalismo internazionale, impegnata a raccontare con coraggio e integrità le storie che spesso restano nell’ombra. La sua esperienza e il suo spirito critico ci invitano a riflettere sul ruolo fondamentale dei media nel promuovere una società civile più consapevole e giusta, rivelando come il vero giornalismo sia un atto di resistenza e impegno sociale.

intervista a rula jebreal: il ruolo del giornalismo e la lotta per la verità. In un contesto di crescente attenzione sui temi dei diritti umani, della politica internazionale e delle dinamiche di conflitto, l’intervista a Rula Jebreal offre uno sguardo approfondito sulla sua visione del giornalismo come strumento di impegno sociale. Nata in Israele da genitori palestinesi e cittadina italiana, Jebreal rappresenta una voce autorevole nel panorama mediatico mondiale. La sua esperienza si intreccia tra attività giornalistica, analisi geopolitiche e battaglie per i diritti civili, con un focus particolare sul conflitto israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it