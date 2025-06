Rugby Quesada ha scelto l’Italia che sfiderà la Namibia

Gonzalo Quesada ha svelato la formazione dell’Italia che venerdì 27 giugno affronterà la Namibia a Windhoek, aprendo il tour estivo degli azzurri. Un’occasione imperdibile per i nostri ragazzi di testare la profondità del talento italiano e prepararsi alle sfide più grandi che li attendono. Segui con entusiasmo questa partita e il cammino verso le prossime imprese degli Azzurri nel rugby internazionale!

Gonzalo Quesada, allenatore dell’Italrugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Namibia venerdì 27 giugno alle ore 15, nella capitale Windhoek, per il primo test match del Tour estivo degli azzurri. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e sarà l’antipasto prima della doppia sfida contro i campioni del mondo del Sudafrica. L’incontro rappresenta una nuova occasione per gli Azzurri di testare la profondità della rosa e dare spazio a nuovi talenti, in un match che chiude una settimana intensa di preparazione ad alta quota. Sarà il sesto scontro diretto tra le due nazionali, con un bilancio che vede la Namibia avanti negli scontri giocati in casa: due vittorie africane contro una italiana ottenuta nel 2001. 🔗 Leggi su Oasport.it