Rugby l’Italia sfida la Namibia per cercare conferme

Inizia venerdì pomeriggio l’estate ovale dell’Italrugby, con gli azzurri di Gonzalo Quesada che affronteranno la Namibia a Windhoek nel primo test match del tour estivo. Per gli azzurri, dopo la Namibia, la doppia – durissima – sfida contro i campioni del mondo del Sudafrica e il coach argentino spera di avere risposte importanti in questa prima partita. Come da tradizione, il tour estivo vede molti dei titolari dell’Italia tenuti a riposo e Quesada ha convocato una rosa fatta di alcuni giocatori esperti, ma anche tanti esordienti e ragazzi con pochi caps azzurri nelle gambe. Un’occasione, dunque, per testare novità in vista degli impegni autunnali e del prossimo Sei Nazioni per il coach azzurro e la chance per molti giocatori di conquistare un ruolo in azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it