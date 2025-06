Rugby fatta la Namibia che sfiderà l’Italia venerdì

Venerdì 27 giugno, Windhoek si prepara ad accogliere una sfida imperdibile: Namibia contro Italia in un test match che promette emozioni e spettacolo. La squadra locale, con la sua formazione ufficiale, cerca di mettere alla prova gli azzurri nel primo incontro del Tour estivo. Un appuntamento da non perdere, trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, che segnerà un importante passo verso le sfide internazionali della seconda metà dell’anno. Restate con noi per vivere questa avvincente battaglia!

La Namibia ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia venerdì 27 giugno alle ore 15, nella capitale Windhoek, per il primo test match del Tour estivo degli azzurri. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, in vista degli impegni internazionali della seconda parte dell’anno. Il XV titolare scelto dallo staff tecnico namibiano punta su un mix di esperienza e giovani promesse. In cabina di regia spazio alla coppia formata da Jacques Theron (mediano di mischia) e Tiaan Swanepoel (apertura), mentre il triangolo allargato vedrà Andre Van Der Berg nel ruolo di estremo, affiancato sulle ali da Dane Van Der Merwe e Jurgen Meyer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, fatta la Namibia che sfiderà l’Italia venerdì

