Rugani Juventus il difensore centrale bianconero potrebbe lasciare ancora Madama! Su di lui anche gli occhi della Serie A | un club si sarebbe già mosso

Daniele Rugani, protagonista in casa Juventus e attualmente impegnato con il Mondiale per Club, potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Tuttavia, non è solo la Juve a monitorarlo: anche il Sassuolo, neo promosso in Serie A, avrebbe già messo gli occhi su di lui. La sua possibile partenza si fa sempre più concreta, aprendo nuovi scenari nel calciomercato italiano. La vicenda promette colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Rugani Juventus, il centrale potrebbe lasciare nuovamente Madama: sull’esperto difensore ci sono gli occhi di questo club!. Daniele Rugani,  impegnato al Mondiale per Club con la Juventus, potrebbe essere nuovamente di passaggio a Torino. Secondo quanto espresso dal  Corriere dello Sport,  infatti, per il difensore si sarebbe già mosso il Sassuolo  neopromosso in Serie A. I neroverdi, riferisce il quotidiano, hanno parlato direttamente con la Juve. Resta ora da capire la volontà del centrale, che ha ricevuto anche altre richieste. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juventus, il difensore centrale bianconero potrebbe lasciare ancora Madama! Su di lui anche gli occhi della Serie A: un club si sarebbe già mosso

Infortunio Gatti, il difensore bianconero potrebbe giocare solo uno scampolo di partita contro l’Udinese: ecco la previsione sui minuti disputati - Federico Gatti, difensore della Juventus, potrebbe tornare in campo contro l’Udinese, ma solo per un breve periodo.

Il Sassuolo guida la corsa per Daniele Rugani, difensore della Juventus che potrebbe lasciare i bianconeri dopo il Mondiale per Club #Calciomercato #transfers Vai su X

La #Juventus ha messo nel mirino Nayef #Aguerd del @WestHam. Difensore centrale classe 1996, di piede sinistro, reduce dall'esperienza in prestito alla Real Sociedad. Lo scenario attuale prevedrebbe uno scambio con #Rugani che piace molto a Vai su Facebook

Rugani si riprende subito la Juventus? Le ultime verso l'Al-Ain; Rugani Juve, il difensore occuperà questo ruolo con l'Al-Ain; Torchia (ag. Rugani): “Torna Daniele per il Mondiale per club? Ecco cosa deve fare” | ESCLUSIVA.

Juventus, anche il Bologna su Rugani - Sul difensore centrale bianconero si registra l'interesse del club romagnolo, specialmente in caso di addio di Erlic. Scrive msn.com

Juventus, futuro in bilico per Rugani: la situazione - Daniele Rugani rientra alla Juventus dopo l’Ajax, ma il Sassuolo si muove per portarlo in neroverde: sullo sfondo anche la Premier League. Secondo ilcorrieredelpallone.it