Rubava negli chalet riconosciuto da un tatuaggio della Juve | ladro condannato

Un tatuaggio della Juve che spunta dietro al collo per identificarlo e inchiodarlo alle sue responsabilità. Questo ladro, noto per aver forzato porte e finestre di chalet, ristoranti, bar e alberghi, è stato finalmente condannato. La sua passione calcistica si è rivelata un dettaglio cruciale nel suo arresto, dimostrando che anche i piccoli segni possono fare la differenza tra fuga e giustizia. Ora, la comunità può tirare un sospiro di sollievo.

ANCONA - Forzava porte e finestre per entrare negli chalet, nei ristoranti, nei bar e negli alberghi arraffando quello che trovata, per lo più denaro in contante. In una occasione una telecamera lo aveva ripreso con un tatuaggio della Juve che spuntava dietro al collo. È bastato quello per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

