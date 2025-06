Rubato per la seconda volta il defibrillatore di piazza Galimberti a Torino appello ai residenti | Aiutateci a trovare i ladri

Ancora una volta, il cuore di Torino viene messo a dura prova: il defibrillatore di piazza Galimberti, fondamentale per salvare vite, è stato rubato per la seconda volta. Questa perdita non riguarda solo un dispositivo, ma la sicurezza di tutta la comunità. Invitiamo i residenti a collaborare attivamente nel segnalarci qualsiasi informazione utile. Insieme possiamo tutelare ciò che ci rende più forti e uniti.

A Torino, nei giorni scorsi, qualcuno ha rubato il defibrillatore della farmacia Madonna delle Rose, all’angolo tra piazza Galimberti e via Tunisi. Era stato installato lì nel 2017, dopo una raccolta fondi promossa dall’associazione Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco”, in memoria di un ragazzo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Doppio raid vandalico contro la Croce Rossa: rubato anche un defibrillatore - Un grave episodio di vandalismo ha colpito la sede della Croce Rossa di Pollena Trocchia, con due raid in meno di 24 ore.

