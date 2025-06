Rubano in un negozio e scappano in auto rintracciati e bloccati durate la fuga sull’Appia

Una scena di tensione e rapidità si è svolta tra Latina e Cisterna, dove quattro cittadini cileni hanno tentato di fuggire in auto dopo aver rubato in un negozio di articoli sportivi. La loro fuga è stata breve: grazie alla prontezza della polizia, sono stati prontamente intercettati e bloccati sull’Appia. Una vicenda che dimostra come l’azione tempestiva possa fare la differenza nel contrasto alla criminalità.

Dopo aver rubato in un negozio sono scappati in auto. Una fuga che però è durata poco; intercettati son stati bloccati dalla polizia. Protagonisti di quanto avvenuto tra Latina e Cisterna quattro cittadini di origini cilene. La segnalazione per il furto nel negozio di articoli sportivi è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Rubano in un negozio e scappano in auto, rintracciati e bloccati durate la fuga sull’Appia

