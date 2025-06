Ruba le buste coi soldi a un matrimonio e li spende in poche ore | ecco come

Una storia che sembra uscita da un film, ma purtroppo è realtà: un cameriere ha rubato le buste con i regali di nozze durante un matrimonio a Roma, e in poche ore ha speso tutto in acquisti sfrenati. Un episodio che scuote la serenità delle celebrazioni e solleva importanti questioni sulla sicurezza degli eventi. Ecco come un gesto criminale può trasformare un giorno di gioia in un incubo per gli sposi e gli invitati.

Roma, 25 giugno 2025 - Un matrimonio da sogno si è trasformato in un incubo per una giovane coppia di Singapore. Durante il ricevimento, il cameriere dell'hotel è fuggito con una cifra da capogiro che sarebbe stata una parte del regalo di nozze dei neo sposi. Un bottino che ha permesso al colpevole di dedicarsi allo shopping più sfrenato, prima di essere catturato dalla polizia. La vicenda risale a qualche tempo fa, ma ieri è arrivata la sentenza: un anno di carcere (pena che potrebbe aumentare qualora non dovesse riuscire a risarcire il denaro sottratto). Colpo da 40mila dollari. Lee Yi Wei è l'uomo che ha rubato i soldi dei neo sposi proprio il giorno del loro matrimonio.

