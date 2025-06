Ruba centinaia di Gratta e Vinci e va in hotel a Trento per controllarli ma li lascia in camera | denunciato

A Trento, un episodio incredibile di furto e astuzia: un uomo ruba centinaia di gratta e vinci e si rifugia in hotel, lasciandoli però nella stanza. La sua mossa rischiosa viene scoperta dalla polizia, che lo denuncia per furto aggravato. Un piano fallito e il ladro finisce nel mirino delle forze dell’ordine, dimostrando che la giustizia può cogliere anche le strategie più ingegnose.

Gratta e Vinci rubati a Trento: il ladro si rifugia in hotel e li abbandona in camera. Scoperto dalla polizia e denunciato per furto aggravato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ruba centinaia di Gratta e Vinci e va in hotel a Trento per controllarli, ma li lascia in camera: denunciato

In questa notizia si parla di: gratta - vinci - hotel - trento

Commando armato rapina area di servizio: sotto la minaccia delle armi portano via soldi, sigarette e gratta e vinci - Un commando armato ha messo a segno una rapina nell'area di servizio "Le Saline" lungo l'A14, minacciando i presenti con le armi.

Trento - Ora è nei guai, perché nelle scorse ore è stato denunciato per furto aggravato. Un uomo, cittadino marocchino, ha rubato centinaia di Gratta e vinci, per un valore di circa 7mila euro, e poi ha affittato una stanza d'albergo per grattarli tutti e cercare quell Vai su Facebook

Trento, ruba 7mila euro di Gratta e Vinci e va in albergo a grattarli; Ruba 7mila euro in Gratta e Vinci, tenta la fortuna in hotel e torna pure a riscuoterli; Va in hotel per verificare i gratta e vinci rubati, denunciato.

Ruba centinaia di Gratta e Vinci e va in hotel a Trento per controllarli, ma li lascia in camera: denunciato - Gratta e Vinci rubati a Trento: un uomo li gratta in hotel e li abbandona in camera. Riporta virgilio.it

Va in hotel per verificare i gratta e vinci rubati, denunciato - A conclusione di una celere attività di indagine, la Polizia di Stato, a Trento, ha denunciato per furto aggravato un cittadino marocchino ritenuto responsabile di un furto ai danni di una tabaccheria ... Si legge su msn.com