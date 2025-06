Ruba 7mila euro di Gratta e Vinci e va in albergo a grattarli

Una vicenda che sembra uscita da un film, ma è realtà: un uomo ha rubato 7.000 euro di gratta e vinci e li ha dedicati a un'insolita maratona di tentativi in albergo, sperando di trovare il biglietto vincente. Nei guai, un cittadino marocchino, sorpreso a mettere in atto questa clamorosa truffa ai danni di una tabaccheria. La sua storia ci ricorda quanto possa essere rischioso sfidare la fortuna…

Ha rubato settemila euro di Gratta e Vinci ma, la cosa incredibile, è che ha affittato una stanza d'albergo per grattarli tutti e cercare quelli vincenti: nei guai è finito nelle scorse ore un cittadino marocchino, denunciato per il furto di questi biglietti fortunati ai danni di una tabaccheria.

