Ruba 7mila euro di gratta e vinci e affitta una camera in hotel per grattarli tutti | l' errore madornale del ladro

Un modo brillante di cercare la fortuna si è trasformato in un incubo legale. Un uomo, cittadino marocchino, ha tentato di scardinare il sistema con un furto da 7mila euro di gratta e vinci, affittando una stanza d’hotel per grattarli tutti. Ma il suo tentativo disperato si è rivelato un errore madornale: nelle ultime ore è stato denunciato per furto aggravato. La sua audacia lo ha condotto dritto nei guai.

