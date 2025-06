Rsa accordo raggiunto La Regione Marche stanzierà 30,6milioni di euro

un impegno condiviso tra tutte le parti, volto a potenziare e innovare i servizi di assistenza, garantendo un futuro più solidale e inclusivo per le comunità marchigiane.

ANCONA – Un risultato storico. Così è stato definito dalla Regione Marche, dopo un lungo lavoro di concertazione, il progetto di intervento multileva per la residenzialità socio-sanitaria e sociale regionale in accordo con le sigle sindacali coinvolte e gli enti gestori. Il risultato è frutto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: accordo - regione - marche - raggiunto

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - Sullo sfondo del calciomercato, la Juventus nutre ancora speranze riguardo a Georgiy Sudakov. Nonostante le voci su un'altra squadra italiana in trattativa, l'accordo con lo Shakhtar Donetsk non è ancora stato raggiunto.

Occhio ai GIORNALI ~ La rassegna stampa di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Rsa, accordo raggiunto. La Regione Marche stanzierà 30,6milioni di euro; Presidente Acquaroli: “Beko: raggiunto il miglior risultato possibile grazie al Governo Meloni”; Accordo per l'Inrca di Cosenza, le due Regioni trovano una soluzione sul debito.

Medici di medicina generale: raggiunto l'accordo - RaiNews - Raggiunto l'accordo con i sindacati dei medici di base MMG, la Regione Marche investe risorse nuove . Segnala rainews.it

Marche, Sanità: 30,6 milioni per la residenzialità socio sanitaria - È stato definito dalla Regione Marche, dopo un lungo lavoro di concertazione, il progetto di Intervento Multileva per la residenzialità ... Da msn.com