Roveredo chiude la Rsa | Eliminato un servizio fondamentale

L’estate si avvicina e con essa il timore di perdere un servizio essenziale: la RSA di Roveredo in Piano. Cgil, Cisl e Uil allertano sulla possibile chiusura, sottolineando come le recenti decisioni abbiano lasciato molte famiglie e operatori in apprensione. La situazione evidenzia la necessità di un intervento immediato per garantire un’assistenza continua e di qualità. È fondamentale agire ora per tutelare i diritti dei cittadini e preservare un patrimonio di cura e solidarietà.

Quest'estate la Rsa di Roveredo in piano chiuderà i battenti. L'allarme è stato lanciato da Cgil, Cisl e Uil. "Le RSA di Sacile e Roveredo - spiegano le sigle in una nota - nel recente passato erano state, con motivazioni incomprensibili, chiuse. Dopo un lungo periodo di chiusura. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Roveredo, chiude la Rsa: "Eliminato un servizio fondamentale"

