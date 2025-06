Rovella Inter pronta un’offerta shock alla Lazio | Lotito spara alto le cifre

L'Inter fa sul serio per Nicolò Rovella: un'offerta shock da 40 milioni di euro, pronta a sconvolgere il mercato. Lotito spara alto, ma i nerazzurri sono determinati a rinforzare il centrocampo con un investimento importante. I dettagli di questa trattativa calda tra le due big stanno facendo tremare gli appassionati: sarà questa la volta buona per l'Inter? Rimanete sintonizzati, perché tutto potrebbe cambiare in breve tempo.

Rovella Inter, le ultime sugli interessi di calciomercato del club nerazzurro nei confronti del centrocampista della Lazio. I dettagli. L’ Inter fa sul serio per Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i nerazzurri avrebbero già avviato i contatti con la Lazio tramite gli agenti del centrocampista, manifestando l’intenzione di investire fino a 40 milioni di euro, cifra resa possibile dalla possibile (o imminente) cessione di Hakan Calhanoglu. L’obiettivo di Marotta è chiaro: regalare a Cristian Chivu un regista giovane, tecnico e con margini di crescita, per prendere in mano le chiavi del centrocampo interista nel nuovo corso post-turco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rovella Inter, pronta un’offerta shock alla Lazio: Lotito spara alto, le cifre

In questa notizia si parla di: inter - rovella - lazio - pronta

Inter-Lazio: Chalha sbatte su Rovella, cartellino giallo per il turco Diretta 0-0|?Parma-Napoli e le altre: palo di Anguissa - Inter e Napoli si affrontano in una sfida vibrante, con sfide come il palo di Anguissa e decisioni importanti come il cartellino giallo a Chalha.

Il Messaggero - L'Inter ha fatto sapere alla Lazio, tramite gli agenti, di avere pronta un'offerta da 40 milioni per Rovella in caso di addio di Calhanoglu. La risposta del presidente biancoceleste: "Ne offrono 40? Se lo vogliono, c'è una clausola rescissoria da 50 Vai su Facebook

Translate postL'Inter ha fatto sapere alla Lazio, tramite gli agenti, di avere pronta un'offerta da 40 mln per Rovella in caso di addio di Calhanoglu. La risposta del presidente biancoceleste: "Ne offrono 40? Se lo vogliono, c'è una clausola rescissoria da 50 milio Vai su X

Inter, assalto a Rovella della Lazio: pronta l'offerta, la risposta di Lotito; L'Inter sempre più vicina a Rovella. La conferma; Mercato Lazio, pronti 40 milioni dall’Inter per Rovella. Lotito: “Se lo vogliono…”.

Inter, assalto a Rovella della Lazio: pronta l'offerta, la risposta di Lotito - Calhanoglu, con il centrocampista turco sempre più al centro dell`intrigo di mercato per un suo ... msn.com scrive

CALCIOMETRCATO LAZIO - Lotito blinda Rovella: "40 milioni? C'è la clausola rescissoria da 50, non vendo i migliori..." - CALCIOMERCATO LAZIO Arriva da Il Messaggero la replica di Claudio Lotito all'indiscrezione di mercato che vedrebbe l'Inter pronta ... Da noibiancocelesti.com