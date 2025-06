Rotary Club Caserta Francesco Mercurio nuovo presidente

testimone di leadership e impegno tra passaggi di testimone ufficiali. Francesco Mercurio si appresta a guidare con entusiasmo e visione il club, pronti a rafforzare il ruolo di servizio alla comunità e di promozione di valori fondamentali. Con questa nuova guida, il Rotary Club Caserta "Luigi Vanvitelli" si apre a un futuro ricco di progetti e iniziative che continueranno a fare la differenza, consolidando la sua presenza nel cuore della città.

La suggestiva cornice dei Mulini Reali di Caserta, ai margini dello splendido parco della Reggia, ha fatto da cornice alla cerimonia di passaggio di consegne del Rotary Club Caserta "Luigi Vanvitelli”. Un momento solenne e al tempo stesso emozionante che ha segnato il passaggio della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: caserta - rotary - club - francesco

“Sostenibilità ambientale e solidarietà” col Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli - Martedì 27 maggio, l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Buonarroti” di Caserta ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Sostenibilità ambientale e solidarietà”, promosso dal Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli.

Rotary Terra di Lavoro compie 70 anni: 13 eccellenze casertane ricevono la Paul Harris; Aversa. Rotary e ASL Caserta uniti per la prevenzione; Prevenzione tumori cutanei, il 10 maggio consulenze gratuite in Campania targate Adeca e Rotary.

Caserta, il Rotary “Terra di Lavoro 1954” premia le forze dell’ordine - Il Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954”, come ogni anno, ha attribuito il “Premio Rotary per le Forze dell’Ordine” ad alcune figure appartenenti alle ... Si legge su pupia.tv

Caserta, cinque nuovi soci per il Panathlon Club “Terra di Lavoro” - Cinque nuove personalità del mondo sportivo e professionale sono entrate a far parte del Panathlon Club “Terra di Lavoro” di Caserta, in occasione della ... Secondo pupia.tv