Rotary Club Arezzo | Roberto Francini è il nuovo presidente

Ieri sera, al ristorante La Doccia di Arezzo, si è celebrato il tradizionale “Passaggio del Collare” del Rotary Club. Con oltre cento soci e ospiti presenti, il presidente uscente Giovanni Linoli ha passato il testimone a Roberto Francini, giornalista e nuovo leader del club per l’anno rotariano 2025-26. Un momento di grande entusiasmo e speranza per il futuro, che suggella l’impegno condiviso a servire la comunità con passione e dedizione.

Si è tenuta ieri sera, 24 giugno, al ristorante La Doccia la tradizionale cerimonia del “Passaggio del Collare” del Rotary Club Arezzo. Davanti a oltre cento soci e ospiti, il presidente uscente Giovanni Linoli ha ceduto il testimone al collega e giornalista Roberto Francini, che guiderà il club nell’annata rotariana 2025-26. La serata è stata aperta da Linoli, che ha ripercorso i dodici mesi appena conclusi: un’annata “più che positiva”, segnata da numerosi service di carattere sociale, sanitario e culturale a favore dei cittadini più fragili e del territorio aretino. Il presidente uscente ha ringraziato il consiglio direttivo e tutti i soci “per il gioco di squadra dimostrato e per l’entusiasmo con cui hanno partecipato ai progetti”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Rotary Club Arezzo: Roberto Francini è il nuovo presidente

