Rosario Samperi trovato morto sotto un ponte | si riaprono le indagini

Le indagini sulla tragica morte di Rosario Samperi, il 46enne trovato senza vita sotto un ponte sulla Statale 185 nell'agosto 2023, si riaccendono con decisione. Il giudice Tiziana Leanza ha respinto la richiesta di archiviazione, aprendo nuovamente il caso e lasciando gli inquirenti con l'incarico di approfondire ogni possibile dettaglio. Un nuovo capitolo nella complessa vicenda che tiene col fiato sospeso tutta la comunitĂ .

Si dovrĂ indagare ancora sulla morte di Rosario Samperi, il 46enne trovato cadavere sotto un ponte della Statale 185 nell'agosto 2023. Il giudice per le indagini preliminari, Tiziana Leanza, ha infatti rigettato la nuova richiesta di archiviazione presentata dalla Procura. Gli inquirenti fin qui. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Rosario Samperi, trovato morto sotto un ponte: si riaprono le indagini; Il 46enne trovato morto sotto un ponte, la famiglia: Lo hanno ammazzato e portato lì giorni dopo; Svolta sulla morte del taorminese Rosario Samperi: annullata l’archiviazione delle indagini.

La morte di Rosario Samperi a Graniti: "È stato ammazzato e portato lì giorni dopo" - «La nostra tesi, confortata da rilievi scientifici, è che Rosario Samperi sia stato ammazzato e poi, giorni dopo, sia stato portato nel torrente il suo cadavere». Segnala sikilynews.it

Per la Procura è suicidio, ma la famiglia non ci sta e chiede nuove indagini sulla morte di Rosario Samperi a Graniti - MSN - Per la Procura della Repubblica di Messina la morte di Rosario Samperi, il 46enne di Graniti trovato il 17 agosto 2023 nel letto del torrente Petrolo, sotto il ponte della Statale 185, è dovuta a ... Secondo msn.com