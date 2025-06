Roofman | Channing Tatum si nasconde in un Toys ' R' Us nel trailer del film

Preparati a scoprire il sorprendente mondo di Roofman, il nuovo film con Channing Tatum. Nel trailer, una scena unica cattura l’attenzione: Tatum si nasconde in un Toys R Us, un dettaglio che aggiunge un tocco di suspense e umorismo. Ispirato a una storia vera, Roofman arriverà nelle sale americane il 10 ottobre, promettendo emozioni tra risate e momenti drammatici. Non vediamo l’ora di svelarti di più!

Il film 10 ottobre arriverà nelle sale americane, grazie a Miramax, il film Roofman, con star Channing Tatum, di cui è stato condiviso il primo trailer. Il video regala alcune sequenze del progetto, tra momenti divertenti e drammatici, anticipando così l'atmosfera del progetto ispirato a una storia vera diretto da Derek Cianfrance. Il cast del film, oltre a Channing Tatum, è composto anche da Kirsten Dunst e Peter Dinklage. Roofman si basa sulla storia vera di un ex militare che, essendo alle prese con alcune difficoltà economiche, inizia a compiere delle rapine introducendosi dal tetto.

