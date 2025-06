Roncola torna la TaragnaFest | due weekend tra gusto montagna e dj set

Preparati a vivere un’estate all’insegna del gusto e della musica con la TaragnaFest di Roncola! Due weekend indimenticabili tra sapori montani, DJ set coinvolgenti e tanta allegria, dal 28 giugno al 6 luglio al campo sportivo di Roncola San Bernardo. Un evento imperdibile per tutta la famiglia, dove la tradizione si fonde con il divertimento. Non mancare, perché questa festa promette di lasciare il segno!

Dal 28 al 29 giugno e dal 5 al 6 luglio al campo sportivo di Roncola San Bernardo. In primo piano la polenta taragna, cucina locale, musica dal vivo e divertimento per tutte le età.

