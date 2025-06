Rompe il finestrino di un' auto per rubare due borse e un portafogli | preso e arrestato

Rompe il finestrino di un'auto per rubare due borse e un portafoglio, ma viene prontamente arrestato. Il pregiudicato catanese di 35 anni aveva quasi concluso il suo tentativo criminale quando il proprietario del veicolo, insospettito, ha intercettato il ladro e chiamato le forze dell'ordine. La rapidità e la presenza di spirito hanno evitato che il furto si concretizzasse, rimandando l’uomo in manette.

