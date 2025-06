Romano Prodi e la fase nuova della geopolitica mondiale | Ora decidono gli autocrati come Trump e Putin

ricordare l'importanza di tutelare i valori della diplomazia e del diritto internazionale. In un momento in cui le decisioni globali sembrano essere sempre più influenzate da autocrati come Trump e Putin, il ruolo delle istituzioni e della cooperazione internazionale diventa cruciale per garantire un equilibrio di potere che salvaguardi la pace e la stabilità mondiale.

Secondo Romano Prodi la geopolitica mondiale vive una nuova fase. «Nella quale domina l’idea che la forza è tutto e tutto decide. Un’idea che si accompagna al disprezzo per il diritto. Abbiamo tanto lamentato l’autoritarismo russo e cinese, ma ci stiamo mettendo su una china pericolosa», spiega oggi l’ex presidente del Consiglio in un’intervista a La Stampa. «Proprio in questi giorni ricorrono gli 80 anni dalla Carta dell’Onu e dobbiamo ‘celebrare’ amaramente questo anniversario: il sogno che prese corpo nel primo dopoguerra, purtroppo è finito», aggiunge. Una nuova divisione del mondo. Prodi dice che «si va verso una nuova divisione del mondo, Sono convinto che gli ultimi avvenimenti abbiano saldato un rapporto per il quale Putin ha mani libere sull’Ucraina e Trump, in accordo con Israele, in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: romano - prodi - fase - geopolitica

Romano Prodi e Rosy Bindi alla Marcia di Barbiana: "Scuola maestra di pace" - Domenica 25 maggio, a Vicchio (Firenze), si è svolta la 24esima Marcia di Barbiana, dedicata al tema "Scuola maestra di pace".

Romano Prodi e la fase nuova della geopolitica mondiale: «Ora decidono gli autocrati come Trump e Putin; Meloni resta senza voce e manda un discorso scritto sulla nuova fase internazionale: «Sono pronta a fare la mia parte»; The West and the Rest: un mondo in “recessione geopolitica”.

Romano Prodi e la fase nuova della geopolitica mondiale: «Ora decidono gli autocrati come Trump e Putin» - Ma sarà una stabilità terribile perché tiene conto solo di chi ha il potere e non dei popoli» L'articolo Roma ... Scrive msn.com

Il professor Romano Prodi avverte: l’attacco Usa all’Iran potrebbe scatenare ondata di terrorismo internazionale - Romano Prodi avverte che l’attacco Usa all’Iran potrebbe innescare terrorismo internazionale e tensioni globali, con Cina e Russia pronte a reagire; serve un accordo diplomatico tra le grandi potenze ... Segnala gaeta.it