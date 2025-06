Roma Stazione Tiburtina Tenta di aggredire l’autista del bus Atac a martellate Fermato e denunciato dai Carabinieri

Una scena di tensione si è consumata ieri sera a Roma, presso la Stazione Tiburtina, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha cercato di aggredire l’autista di un bus Atac con un martello. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio, portando all’arresto e alla denuncia del soggetto. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree di transito cittadine.

Cronache Cittadine ROMA – Nella serata di ieri, 24 Giugno, in Piazzale della Stazione Tiburtina, un uomo, in evidente stato agitazione psicofisica, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Stazione Tiburtina. Tenta di aggredire l’autista del bus Atac a martellate. Fermato e denunciato dai Carabinieri

