Roma spray al peperoncino nella metro A | intossicati diversi passeggeri

Roma ancora sotto shock: nella metro di Barberini, un gesto di violenza ha scatenato il panico, con lo spray al peperoncino che ha intossicato numerosi passeggeri. La tensione è alle stelle mentre treni e stazioni si preparano a riprendere il normale ritmo, ma i cittadini chiedono maggiore sicurezza. La solidarietà tra gli utenti si fa sentire, mentre le autorità indagano sull’accaduto. Continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che scuote la capitale.

Tensione nella stazione di Barberini, treno evacuato ma nessun blocco del servizio. Paura e confusione nella metropolitana di Roma, linea A, dove un episodio di violenza si è concluso con lo spray al peperoncino spruzzato all'interno di un convoglio. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, 24 giugno, nei pressi della stazione Barberini, e ha causato l'intossicazione di diversi passeggeri. Secondo quanto riportato, un uomo ha utilizzato lo spray nel tentativo di interrompere una rissa in corso tra giovani a bordo del treno. L'aria è diventata subito irrespirabile e i viaggiatori si sono visti costretti a coprirsi il volto con fazzoletti, magliette e foulard, cercando di proteggersi dalla sostanza urticante.

