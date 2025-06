Roma Solbakken alla porta | il Rosenborg preme

Roma si prepara a un’estate di grandi manovre: mentre Solbakken si avvicina, il Rosenborg preme, e la strategia della società giallorossa si fa sempre più chiara. L’obiettivo è rinforzare ogni reparto, puntando a una rosa forte e competitiva sia in Italia che in Europa. Con acquisti di alto livello in vista e cessioni chiave, tra cui Angelino, la Roma è determinata a scrivere un nuovo capitolo di successo.

L'estate della Roma sta entrando sempre più nel vivo e l'obiettivo è arrivare al meglio alla finestra di calciomercato. I giallorossi desiderano costruire una rosa competitiva in ogni reparto, per fare la voce grossa sia in campionato che in Europa. Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe sedendo a più tavoli, con gli acquisti illustri che dipendono anche e soprattutto dalle inevitabili cessioni. Oltre a quella di Angelino, che aiuterebbe per quanto concerne il capitolo legato al Fair Play Finanziario, il dirigente italiano dovrebbe piazzare gli esuberi, quegli elementi che non rientrerebbero nel progetto del presente e del futuro.

