Roma si fa arrestare per non stare con la compagna | giovane evade dai domiciliari

...accettare di essere nuovamente in custodia piuttosto che convivere in un ambiente che non gli dava pace. La sua scelta, insolita ma comprensibile, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, dimostrando come i sentimenti possano talvolta spingere oltre ogni logica. Un episodio che mette in luce le complessità dei rapporti personali e l’importanza di ascoltare le esigenze di chi si trova in situazioni delicate.

Pur di non stare a casa con la compagna è evaso dai domiciliari per farsi arrestare. E' accaduto nella tarda serata di ieri quando un giovane si è presentato nella stazione dei carabinieri Roma Tor Bella Monaca riferendo che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari a casa della compagna, si sarebbe allontanato arbitrariamente per incompatibilità caratteriale e che avrebbe preferito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma, si fa arrestare per non stare con la compagna: giovane evade dai domiciliari

In questa notizia si parla di: domiciliari - compagna - roma - arrestare

Evade dai domiciliari per non stare con la compagna, arrestato e ricondotto a casa - Un 56enne di Biancavilla, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere evaso per sfuggire alla compagnia della sua compagna.

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all'addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizi Vai su Facebook

Roma, si fa arrestare per non stare con la compagna: giovane evade dai domiciliari; Roma, picchiata e violentata dal marito. Lei lo registra e lo fa arrestare; Agli arresti domiciliari picchia la compagna e la bambina di 3 anni, arrestato.

Roma, si fa arrestare per non stare con la compagna: giovane evade dai domiciliari - Pur di non stare a casa con la compagna è evaso dai domiciliari per farsi arrestare. Come scrive gazzettadelsud.it

Roma, agli arresti domiciliari evade per non stare più con la compagna - 00 un giovane si è presentato alla stazione dei carabinieri Roma Tor Bella Monaca a Roma nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari a casa della ... Segnala lanotiziaoggi.it