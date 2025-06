Roma servono 15 milioni in 5 giorni | non basta Zalewski cosa rischia se viola i patti sul Fair Play Uefa

Roma si trova di fronte a una sfida cruciale: raccogliere 15 milioni in soli cinque giorni, un’impresa che va oltre le strategie tradizionali. Non basta Zalewski, e il rischio di violare i patti sul fair play UEFA mette in allerta la società. Massara, il nuovo ds, è chiamato a una corsa contro il tempo per garantire la solidità finanziaria e rispettare gli impegni. Il conto alla rovescia è iniziato: riuscirà a salvarsi dalla fibrillazione del mercato?

Una vera e propria corsa contro il tempo quella che aspetta Massara. Il neo ds entro il 30 giugno deve incassare circa 15 milioni di euro di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

UFFICIALE Zalewski all’Inter, alla Roma più di 6 milioni: fasce sguarnite - Le trattative in casa Roma sono al massimo fermento: dopo cessioni di successo e acquisti strategici, arriva un’altra operazione chiave che rafforza le casse giallorosse.

