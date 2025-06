Roma scontro tra auto e moto | morto motociclista conducente fugge lasciandolo a terra

Una tragedia scuote Roma nella notte: un grave incidente tra auto e moto in viale Kant ha causato la morte di un giovane motociclista di 35 anni, lasciato agonizzante sull’asfalto dal conducente fuggitivo. Le autorità sono già al lavoro per fare luce su quanto accaduto. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità di chi mette in pericolo vite umane.

(Adnkronos) – Scontro mortale tra un'auto e una moto nella notte in viale Kant, a Roma. Il conducente dell’autovettura subito dopo l'impatto è fuggito lasciando a terra il motociclista, un 35enne che è morto sul colpo. Sono in corso le indagini della Polizia locale di Roma Capitale. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’intersezione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

