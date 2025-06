Roma propaganda anarchica sul web e istigazione alla violenza | arrestato 57enne

Roma si desta ancora una volta sotto i riflettori: un 57enne romano è stato arrestato per propaganda anarchica online e istigazione alla violenza. L’operazione del ROS, su mandato del Tribunale di Roma, evidenzia come la lotta contro le minacce digitali richieda attenzione e fermezza. La sicurezza pubblica resta una priorità, ma cosa ci riserva il futuro in un mondo sempre più connesso?

Roma, 25 giugno 2025 – il ROS, ha dato esecuzione ad una misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento Terrorismo e Reati contro la Personalità dello Stato, nei confronti di un cinquantasettenne romano, indagato del delitto di istigazione a delinquere in concorso e continuato, con le aggravanti di aver istigato e fatto apologia di reati di terrorismo e di aver commesso i fatti attraverso strumenti informatici e telematici. Contestualmente è data esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, emesso dalla medesima AG di un sito internet mediante l’oscuramento del suo contenuto, nonché dell’account Facebook riconducibile all’indagato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

