Roma obiettivo Kessié a centrocampo | ostacolo ingaggio

Roma pronta a puntare forte su Franck Kessié per rinvigorire il centrocampo, ma l’ostacolo principale resta l’ingaggio. L’ex Milan e Atalanta, ora all’Al Ahli, potrebbe essere l’innesto giusto per rafforzare la rosa giallorossa, sotto gli occhi attenti di Gasperini e del nuovo ds Massara. Riusciranno Roma e Kessié a trovare un’intesa che faccia decollare questa avventura? Tutto dipenderà dalle strategie di mercato e dalla volontà del giocatore di fare il grande salto.

(Adnkronos) – Franck Kessié nel mirino della Roma. L'ex centrocampista di Atalanta e Milan, oggi all'Al Ahli, è una delle richieste del nuovo allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini al neo ds Frederic Massara, che ha sostituito da pochi giorni Florient Ghisolfi in dirigenza e che è alle prese con le prime trattative di calciomercato.

Calciomercato, la Roma punta all’ex Milan Kessie: ritorno in Serie A? - Il calciomercato italiano si infiamma con un nome a sorpresa: la Roma potrebbe riportare in Serie A Franck Kessie, ex Milan, pronto a lasciare l’ignoto e tornare a calcare i campi italiani.