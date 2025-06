Roma nuovi spazi di ristoro per persone senza dimora | il Comune investe 700mila euro

Roma si impegna a offrire un futuro più solidale, investendo 700 mila euro in nuovi spazi di ristoro per persone senza dimora. Con il supporto di enti del Terzo Settore, questo progetto mira a migliorare l’accoglienza e il benessere di chi vive in condizione di grave marginalità sociale, rafforzando il tessuto della solidarietà cittadina e dimostrando che nessuno deve essere lasciato indietro. L’iniziativa rappresenta un passo deciso verso una città più inclusiva e umana.

L'assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale ha avviato un nuovo bando pubblico rivolto agli enti del Terzo Settore, con l'obiettivo di potenziare i servizi di accoglienza rivolti alle persone in condizione di grave marginalità sociale. Il progetto prevede la realizzazione di punti ristoro dedicati, con un finanziamento complessivo di circa 700mila euro suddiviso in tre lotti operativi. L'iniziativa punta a rinnovare e rafforzare gli interventi già attuati negli anni passati, adattandoli alle esigenze sociali attuali, aggravate anche dall'aumento delle nuove povertà. Secondo quanto riportato nella delibera che accompagna il bando, si tratta di risposte "urgenti e non differibili" destinate a chi vive senza fissa dimora, offrendo spazi di sollievo temporaneo che consentano anche un primo aggancio ai servizi sociali.

