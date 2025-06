Roma in fiamme | nuovi incendi tra Torre Spaccata Centocelle e Serpentara Nubi di fumo invadono i quartieri

Roma si risveglia nuovamente avvolta da un velo di fumo e paura. I nuovi incendi scoppiati tra Torre Spaccata, Centocelle e Serpentara hanno riportato la capitale nel caos, con nubi minacciose che sovrastano i quartieri. Una giornata di fuoco che mette in allarme cittadini e autorità , riaccendendo la preoccupazione per il fragile equilibrio ambientale e la sicurezza urbana. La città è chiamata a rispondere ancora una volta a questa emergenza.

Ancora una giornata di fuoco nella Capitale. Roma torna a bruciare e, questa volta, i roghi hanno interessato contemporaneamente diverse zone della cittĂ . L'allarme piĂą grave è scattato questa mattina, mercoledì 25 giugno, intorno alle ore 10, nella vasta area verde nota come il "pratone" di Torre Spaccata, giĂ tristemente nota per i maxi incendi degli scorsi anni. Una densa colonna di fumo ha invaso i cieli della zona sud-est della cittĂ , estendendosi sui quartieri di CinecittĂ Est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Una scena che ha riportato alla memoria dei residenti l'enorme incendio dell'agosto scorso, che in quell'occasione causò anche il ferimento di quattro soccorritori.

