Roma in arrivo 38 nuove telecamere smart contro chi brucia il rosso

Roma e la sua mobilità si preparano a un cambiamento epocale: l'arrivo di 38 telecamere smart contro chi ignora il rosso. Un sistema innovativo che garantisce maggiore sicurezza e disciplina stradale, riducendo rischi e incidenti. I primi 17 dispositivi saranno installati a breve, con l'obiettivo di rendere le strade della città più sicure e controllate. La rivoluzione delle smart city è ormai alle porte, e Roma si conferma all’avanguardia nel futuro della mobilità urbana…

Novità in arrivo a Roma: prossimamente saranno installati degli occhi elettronici sui semafori, telecamere che scatteranno frame di chi passerà con il rosso. Inizialmente ne arriveranno 17 e, nei prossimi anni, ne verranno posizionati in tutto 38. Nello specifico si tratta di dispositivi utili a controllare automaticamente i veicoli e la viabilità stradale e contemporaneamente a attuare sanzioni del passaggio di mezzi al semaforo rosso. Roma e le telecamere ai semafori: il bando in corso. Le telecamere ai semafori non sono una novità per Roma che già nel 2008 aveva installato questi dispositivi in giro per la città. 🔗 Leggi su Funweek.it

