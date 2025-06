Roma il piano di Gasperini per Dybala | la Joya al centro del progetto

Roma conferma il suo amore per Dybala, il cuore pulsante del progetto giallorosso. Con Gasperini in campo e un nuovo trio decisionale composto da Massara, Ranieri e l’allenatore stesso, la strategia è chiara: valorizzare al massimo il talento argentino. La sua presenza è fondamentale, e il piano del tecnico mira a sfruttarne le qualità per portare la squadra a nuovi traguardi. Se sta bene, Dybala gioca sempre. Recupero...

Paulo Dybala resta alla Roma. E resta per il club ciò che è sempre stato: un patrimonio tecnico e simbolico. Cambiano gli allenatori, si alternano dirigenti e consulenti, ma la sostanza non muta. Chi sa leggere il calcio sa che a un campione del genere non si rinuncia a cuor leggero. È su questo principio che si muove anche il nuovo trio decisionale del club: Massara, Gasperini e Ranieri sono allineati. Se sta bene, Dybala gioca sempre. Recupero in corso. L’argentino, in attesa del raduno di Trigoria previsto per metà luglio, sta già lavorando sodo durante le vacanze. Sulle spiagge di Miami si allena con il preparatore Giorgio Bortolone, messo a disposizione direttamente dalla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il piano di Gasperini per Dybala: la Joya al centro del progetto

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - dybala - piano

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Translate post Calciomercato Roma - Tra un mese l'incontro tra Dybala e Massara #ASRoma #Dybala #Massara #Gasperini https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-tra-un-mese-l-incontro-tra-dybala-e-massara-269176… Vai su X

Gasperini si presenta: prima conferenza in giallorosso «Roma è una sfida che ho scelto con convinzione» Dybala, Pellegrini, tifosi, mercato e mentalità: tutti i passaggi chiave Insieme a Ranieri per raccontare l’inizio del nuovo ciclo Leggi la confer Vai su Facebook

Dybala vuole restare alla Roma: dal rapporto con Gasperini al piano per il rinnovo; LA GAZZETTA | Dybala, operazione Papu Gomez 2.0: il piano di Gasperini; Gasperini: “Vi rispondo così su Dybala! Cosa chiedo a Pellegrini, Soulé, Dovbyk e la Juve…”.

Dybala, rimarrà l’attaccante argentino alla corte della Roma di Gasperini? Ecco il punto sul rinnovo - Paulo Dybala continua a lavorare intensamente in vista del suo ritorno in ... Riporta calcionews24.com

Roma, Dybala ancora leader: Gasperini gli disegna la squadra intorno, e si lavora per il rinnovo - Roma, Paulo Dybala ancora leader al centro della squadra: Gasperini gli disegna la squadra attorno, mentre si lavora al rinnovo Paulo Dybala resta alla Roma e sarà ancora uno dei pilastri della nuova ... Secondo calcionews24.com