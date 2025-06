roma el shaarawy brinda ai 30 anni di ludovica pagani

Roma si anima di gioia e festeggiamenti per il traguardo speciale di Ludovica Pagani: i 30 anni. Stephan El Shaarawy, attento e affettuoso, ha accompagnato la sua compagna in una serata ricca di brindisi, musica e risate nel cuore della Capitale. Un momento di intimità e allegria, simbolo di un amore che si rafforza tra amici e famiglia. E così, tra festeggiamenti e sorrisi, si chiude un capitolo memorabile nella vita di Ludovica.

