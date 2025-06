Roma El Shaarawy brinda ai 30 anni di Ludovica Pagani

Roma si anima in una serata speciale dedicata a Ludovica Pagani, festeggiando i suoi 30 anni con un brindisi di gioia e affetto. Stephan El Shaarawy ha condiviso con lei momenti di allegria, circondati da amici e buona musica, in un’atmosfera intima e calorosa. È stata una celebrazione che ha unito cuore e cuore, rendendo questa ricorrenza indimenticabile per la coppia e tutti gli ospiti presenti.

Serata di festa nella Capitale per Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani. L'attaccante della Roma ha accompagnato la compagna nei festeggiamenti per il suo 30esimo compleanno, trascorso insieme a un gruppo di amici. Tra brindisi e musica, la coppia ha celebrato la ricorrenza in un clima intimo e conviviale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, El Shaarawy brinda ai 30 anni di Ludovica Pagani

In questa notizia si parla di: roma - shaarawy - ludovica - pagani

La Roma archivia la stagione: da El Shaarawy a Hummels, i messaggi di saluto dei giocatori - La Roma chiude una stagione complessa con messaggi di saluto dai suoi giocatori, da El Shaarawy a Hummels.

Roma, El Shaarawy brinda ai 30 anni di Ludovica Pagani; Ludovica Pagani e El Shaarawy, festa a sorpresa per i 30 anni: «Sento che qualcosa sta fiorendo»; Roma, El Shaarawy festeggia il compleanno di Ludovica Pagani.

Ludovica Pagani e El Shaarawy, festa a sorpresa per i 30 anni: «Sento che qualcosa sta fiorendo» - La conduttrice e influencer di Cologno al Serio ha avuto una festa a sorpresa: il fidanzato calciatore le ha preparato un sentiero illuminato ... Si legge su msn.com

Roma, El Shaarawy festeggia il compleanno di Ludovica Pagani - L'attaccante giallorosso e la sua compagna hanno trascorso in compagnia di amici la notte che ha portato la deejay a festeggiare i suoi 30 anni. Segnala corrieredellosport.it