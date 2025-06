Roma Dybala ancora leader | Gasperini gli disegna la squadra intorno e si lavora per il rinnovo

Roma, Paulo Dybala conferma il suo ruolo di leader indiscusso: sotto la guida di Gasperini, la squadra si costruisce attorno a lui, mentre si lavora intensamente per il rinnovo. Nonostante l’intervento al tendine, l’argentino è clinicamente guarito e pronto a rilanciare le ambizioni giallorosse. La sua presenza sarà fondamentale nel progetto del nuovo tecnico, segnando un capitolo importante per il futuro della Roma.

Atalanta-Roma, l’Europa passa da Bergamo: Dybala al seguito della squadra - Sarà un Monday Night carico di emozioni quello di stasera, alle 20.45, al Gewiss Stadium. La Roma affronterà l'Atalanta nella terzultima gara della stagione, con la speranza di conquistare tre punti vitali per scalare la classifica.

#Gasperini: “#Dybala? Io spero di non cambiare la sua fisionomia. Spero che abbia sempre una buona salute e una buona condizione. C’è un prospetto di squadra che deve essere identificato in tutti i componenti e poi ci sono i singoli”. #Roma Vai su X

Alta fedeltĂ di Dybala! Rifiuta Al Hilal e Juve. Nemmeno Paredes (verso il Boca) lo smuove. Concentrato sulla Roma e pronto per Gasperini! #Dybala #ASRoma Vai su Facebook

