Roma dichiara guerra ai pirati della strada | in arrivo 38 nuovi occhi elettronici ai semafori

Roma si prepara a sferrare un colpo deciso contro i pirati della strada, installando 38 nuovi occhi elettronici ai semafori per catturare chi passa col rosso. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso strade più sicure, riducendo incidenti e comportamenti rischiosi. Con 17 telecamere già in arrivo, il progetto si traduce in una strategia concreta per tutelare automobilisti e pedoni. La città si impegna a rendere ogni attraversamento più sicuro e responsabile.

Roma si prepara a intensificare la lotta ai comportamenti pericolosi al volante. Entro i prossimi anni, sulle strade della Capitale verranno installati 38 nuovi dispositivi elettronici ai semafori, in grado di fotografare in tempo reale chi passa con il rosso. Una stretta necessaria per migliorare la sicurezza e ridurre incidenti dovuti a violazioni delle regole più basilari del codice della strada. 17 telecamere già in arrivo: il progetto. Secondo quanto programmato da Roma Servizi per la Mobilità , i primi 17 dispositivi saranno posizionati già a breve. Gli altri arriveranno progressivamente, fino a completare l’intera dotazione di 38 “occhi elettronici”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma dichiara guerra ai pirati della strada: in arrivo 38 nuovi “occhi elettronici” ai semafori

