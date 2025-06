Roma da bollino rosso ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l'emergenza caldo

Roma si prepara ad affrontare il bollino rosso, ma la regione Lazio rischia di rimanere impreparata: senza un piano d'emergenza caldo, la prevenzione potrebbe essere insufficiente. La denuncia di Alessio D'Amato e l'annuncio di un'interrogazione al presidente del Lazio mettono in luce una problematica urgente da risolvere. Con l’allerta rossa ormai dichiarata, il rischio di emergenze sanitarie cresce, e la città ha bisogno di risposte rapide e concrete per tutelare i cittadini.

"La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo", lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D'Amato che annuncia un'interrogazione per il presidente del Lazio. Intanto a Roma venerdì 27 giugno è stata annunciata l'allerta rossa per il caldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Abbiamo scritto al Comune di Roma e alla Regione Lazio in merito alle azioni da mettere in atto per tutelare le lavoratrici e i lavoratori esposti al sole e alle alte temperature giĂ nei giorni. #CgilSocial Vai su Facebook

Caldo, vietato lavoro al sole dalle ore 12.30 alle ore 16 nelle giornate a rischio alto; Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo; Allarme caldo, la denuncia di Azione: Regione in ritardo sul piano d'emergenza.

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - "La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo", lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D'Amato che ... Secondo fanpage.it

Roma Capitale contro il caldo con tende Sos, piscine, gite - Aumenta il caldo in città e come evidenziano i dati il 2024 è stato l'anno più caldo dal 1991 e per questo il Campidoglio mette in campo un Piano per "Ridurre l'impatto del caldo nei quartieri di Roma ... Da ansa.it