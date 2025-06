Roma chi torna e chi parte | i casi Abraham Hermoso e non solo

Roma si prepara a vivere un'estate di movimentate novità: tra ritorni, partenze e strategie per la stagione 2025/26, il cantiere giallorosso si anima con il lavoro di Gasperini, Massara e Ranieri. Tra i protagonisti più attesi ci sono Abraham, con il suo ingaggio importante, e altri giocatori che stanno decidendo il proprio futuro a Trigoria. È già tempo di valutazioni: cosa riserverà il prossimo mercato?

La Roma è un cantiere aperto e il trio Gasperini–Massara–Ranieri è al lavoro per progettare la nuova rosa in vista della stagione 202526. Uno dei primi nodi da sciogliere riguarda i giocatori che faranno rientro a Trigoria dopo i rispettivi prestiti. Dal 30 giugno, infatti, il centro sportivo tornerà a popolarsi e inizieranno le valutazioni individuali. Abraham e l'ingaggio pesante. Il nome più pesante tra i rientranti è quello di Tammy Abraham. L'attaccante inglese rientra dopo l'esperienza in prestito al Milan, ma il suo futuro in giallorosso appare tutt'altro che scontato. Il nodo principale resta l'ingaggio: 5,5 milioni di euro netti a stagione, troppo per un'alternativa a Dovbyk.

