Roma bollente | 68 gradi sull’asfalto e i poveri pagano il prezzo più alto del caldo estremo

Roma si immerge in un’estate rovente, con temperature che superano i 68 gradi sull’asfalto e mettono a dura prova i più deboli. Tra colpi di calore e disagio sociale, la città eterna si trova di fronte a sfide crescenti: il caldo estremo non è più solo una questione meteorologica, ma un’emergenza che richiede attenzione e azioni concrete. È il momento di sensibilizzare e agire per tutelare i più vulnerabili, perché il calore non deve diventare un'ingiustizia insormontabile.

L'estate romana entra nel vivo e con essa si acuiscono i pericoli legati alle ondate di calore, che colpiscono in modo sempre più drammatico le fasce sociali più vulnerabili. Roma è tra le città italiane da bollino rosso, e già a metà giugno le temperature percepite in alcuni quartieri superano ogni soglia di tolleranza. A lanciare l'allarme è Legambiente, che nel corso della campagna "Che caldo che fa! Contro la cooling poverty: città più fresche, città più giuste" ha organizzato un sit-in simbolico nel parcheggio della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo. 68 gradi sull'asfalto: Don Bosco e Garbatella sotto la lente.

