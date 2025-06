Roma bar chiuso vicino Termini | risse droga nelle fioriere e bottiglie lanciate ai passanti

Nel cuore di Roma, un bar vicino a Termini si è trasformato in scena di tensione e pericolo, con risse, spaccio di droga e bottiglie lanciate tra i passanti. La situazione ha raggiunto un punto critico, portando alla chiusura temporanea del locale per otto giorni decisa dal Questore. Questa vicenda evidenzia la crescente sfida di garantire sicurezza e ordine nelle aree più trafficate della città, invitandoci a riflettere sulla necessità di interventi mirati e risolutivi.

In questa notizia si parla di: roma - chiuso - droga - vicino

