Roma 16 kg di droga nascosti in casa accanto a succhi di frutta e giochi della figlia | arrestato il padre

Una scoperta inquietante scuote Roma: un padre di 42 anni è stato arrestato per aver nascosto 16 kg di droga tra succhi di frutta e giochi della figlia, in un'operazione che mette in luce il delicato equilibrio tra innocenza e inganno. Un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e la lotta alle attività illecite.

A Roma, un 42enne è stato arrestato per detenzione di droga. La sostanza era nascosta in casa, anche in presenza di una bambina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, 16 kg di droga nascosti in casa accanto a succhi di frutta e giochi della figlia: arrestato il padre

