Rom-Parma 5-0 | Punti salienti | Dybala Stars in Rom Tumping Win | Serie A 2024 25

Una serata da ricordare per i tifosi della Roma: la squadra ha dominato il Parma con un sonoro 5-0, grazie anche alla straordinaria performance di Dybala. Dopo una sconfitta sorprendete, i Giallorossi si sono rifatti alla grande mostrano tutto il loro talento e determinazione. Scopri i momenti più emozionanti e i punti salienti di questa vittoria schiacciante nella nostra analisi completa.

I Giallorossi sono rimbalzati dalla loro scioccante sconfitta l'ultima volta con un display stellare a casa contro Parma come La Joya.

Chi gioca al posto di Dybala in Parma-Roma? Non solo Soulé, tutte le soluzioni per Ranieri; Roma-Parma 5-0: doppietta per Dybala, uragano Saelemaekers; Allegri: Dybala, Cuadrado, Mandzukic e Higuain giocano tutti. Ma non siamo favoriti.

Roma-Parma 5-0, doppietta di Dybala - MSN - 0 il Parma nel match dello Stadio Olimpico, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a segno Paulo Dybala (doppietta), Alexis ... Si legge su msn.com

Roma-Parma 5-0: giallorossi brutali, doppietta di Dybala - MSN - All'Olimpico la Roma è soverchiante e demolisce con un rotondo 5- Segnala msn.com