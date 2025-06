Rogue Trooper | primo sguardo al film diretto da Duncan Jones

Dopo sette anni di attesa, finalmente emergono le prime immagini dell’atteso film di Rogue Trooper, diretto da Duncan Jones, regista di Moon e Source Code. Questa avventura animata promette di portare sul grande schermo l’universo fumettistico di 2000 AD, coinvolgendo i fan in un mix di azione, fantascienza e innovazione visiva. Prepariamoci a scoprire cosa riserva questo nuovo capitolo, che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere le storie a fumetti sul cinema.

Ecco le prime immagini del nuovo lungometraggio tratto dalla serie a fumetti, al cui timone c'è il regista di Moon e Source Code. A sette anni di distanza dall'annuncio ufficiale, ecco le prime immagini ufficiale dell'adattamento animato di Rogue Trooper, diretto dal regista di Moon Duncan Jones. Nel 2018, il regista aveva rivelato di essere al lavoro su un adattamento animato della popolare serie a fumetti Rogue Trooper pubblicata da 2000 AD, e ora Empire Magazine ha pubblicato un primo sguardo al lavoro di Jones. Le prime immagini di Rogue Trooper di Duncan Jones Nelle foto si vede Aneurin Barnard nei panni del GI dalla pelle blu che dà il titolo al film, insieme al villain Mr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rogue Trooper: primo sguardo al film diretto da Duncan Jones

In questa notizia si parla di: rogue - trooper - jones - duncan

Rogue Trooper: primo sguardo al film diretto da Duncan Jones; Le prime immagini di Rogue Trooper di Duncan Jones; Rogue Trooper di Duncan Jones sarà animato in Unreal Engine.

